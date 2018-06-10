2018-06-10T10:18:45+03:00
Политика

Путин напомнил, что Россия не выходила из "Большой восьмерки"

В какой-то момент члены клуба просто отказались приезжать на саммит в нашу страну
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не покидала "Большую восьмерку". Таким образом глава государства прокомментировал предложение своего американского коллеги о возвращении нашей страны в этот формат.

"Что касается возврата России в "восьмёрку", мы из неё не выходили. Коллеги в своё время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть, у нас, в Москве", - сказал Путин по итогам переговоров в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Политик обратил внимание на тот факт, что, согласно данным Международного валютного фонда, сейчас страны-члены ШОС по паритету покупательной способности превосходят даже государства G7.

Напомним, что за возобновление формата "Большой восьмерки" выступил президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что воссоединение России с клубом было бы полезно для всего мира.

Между тем, ранее сайт kp.ru уже писал о том, что наша страна нашла себя в других форматах, в том числе ШОС и "Большой двадцатки", поэтому предложение о возвращении к G8 утратило свою актуальность.

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