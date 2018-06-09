Лавров заявил, что Россия никогда не просилась обратно в G8

СЕГОДНЯ 18:03 2018-06-09T18:03:57+03:00

В настоящий момент наша страна работает в других форматах, где работает механизм достижения консенсуса, а не ультиматумом

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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия "никогда ни у кого не просилась" обратно в "Большую восьмерку", которая сейчас позиционирует себя как G7.

Напомним, что нашу страну исключили из этого формата после проведения крымского референдума и вхождения полуострова в состав РФ в 2014 году.

"Когда было принято решение о том, чтобы наши западные партнеры в "восьмерке" больше не участвовали и вернулись в свой формат "семерки", мы это восприняли как их решение и прекрасно работаем в других форматах, - сказал глава МИД в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что речь идет о Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и о "Большой двадцатке", члены которой разделяют подходы России. По словам Лаврова, в G20 принято договариваться в рамках механизма достижения консенсуса, а не ставить ультиматумы, поэтому такой формат может считаться самым перспективным.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости вернуть Россию за стол переговоров клуба G7.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, канцлер Германии Ангела Меркель выступила против такой инициативы. По ее мнению, расширение формата будет невозможно до тех пор, пока не появится прогресс в плане украинского кризиса.