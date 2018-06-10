2018-06-10T06:17:25+03:00
Политика

СМИ: Ким Чен Ын прилетел в Сингапур на саммит с Трампом

Глава КНДР прибыл на место переговоров заранее
Юлия ДИВЕЕВА
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Лидер КНДР Ким Чен ЫнЛидер КНДР Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын прилетел в Сингапур, где должна состояться его встреча с президентом США Дональдом Трампом. На воскресенье у лидера КНДР запланирована встреча с сингапурским премьер-министром Ли Сянь Луном.

Южнокорейское агентство Yonhap утверждает, что самолет авиакомпании Air China с Ким Чен Ыном на борту вылетел из Пхеньяна в субботу 07:04 утра по местному времени (01:04 мск) и приземлился в аэропорту Чанги около 16:22 по сингапурскому времени (11:22) мск.

Власти Северной Кореи пока не подтвердили официально эту информацию. Ожидается, что Трамп прибудет в город-государство в воскресенье. Саммит начнется с 9 утра по местному времени в отеле Capella Sentosa.

Как собщал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан сообщил, что лидеры КНДР И США прибудут на саммит 10 июня. Он заверил, что все необходимые приготовления уже завершены.

Также появилась информация, что Ким Чен Ын прибудет в Сингапур утром 10 июня на спецсамолете Ил-76. Вместе с собой руководитель КНДР привезет делегацию из более чем ста человек.

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