Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Москву на следующей неделе
На следующей неделе российскую столицу посетит глава правительства Армении Никол Пашинян, сообщил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.
"Да", - сказал Мнацаканян, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в воскресенье, 10 июня.
Глава министерства иностранных дел Армении не уточнил программу визита премьер-министра.
На следующей неделе в Москве пройдет церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года. Мероприятие планируют посетить несколько мировых лидеров.
Пресс-секретарь премьера Армении Арман Егоян заявил, что более подробная повестка визита премьера будет обнародована в "надлежащие сроки", передает "Интерфакс".
Как сообщал сайт kp.ru, 14 мая Никол Пашинян посещал Сочи для участия в саммите ЕАЭС. Премьер Аремнии встретился с президентом России Владимиром Путиным. Однако российскую столицу в качестве главы правительства Армении он посетит впервые.