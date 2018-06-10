Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Москву на следующей неделе

СЕГОДНЯ 14:51 2018-06-10T14:51:42+03:00

Об этом сообщил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян

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На следующей неделе российскую столицу посетит глава правительства Армении Никол Пашинян, сообщил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

"Да", - сказал Мнацаканян, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в воскресенье, 10 июня.

Глава министерства иностранных дел Армении не уточнил программу визита премьер-министра.

На следующей неделе в Москве пройдет церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года. Мероприятие планируют посетить несколько мировых лидеров.

Пресс-секретарь премьера Армении Арман Егоян заявил, что более подробная повестка визита премьера будет обнародована в "надлежащие сроки", передает "Интерфакс".

Как сообщал сайт kp.ru, 14 мая Никол Пашинян посещал Сочи для участия в саммите ЕАЭС. Премьер Аремнии встретился с президентом России Владимиром Путиным. Однако российскую столицу в качестве главы правительства Армении он посетит впервые.