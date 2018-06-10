2018-06-10T16:05:00+03:00
Происшествия

При пожаре на заводе BMW в Германии пострадали три человека

По предварительным данным, причиной возгорания стал перегрев машины для литья под давлением
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Пожар произошел на заводе BMW в Германии‍Пожар произошел на заводе BMW в Германии‍Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Мощный пожар вспыхнул на одном из заводов автоконцерна BMW в Германии. В результате инцидента пострадали три человека.

Происшествие произошло в воскресенье, 10 июня, в немецком городе Ландсхут федеральной земли Бавария. По предварительным данным, причиной возгорания стал перегрев машины для литья под давлением, спровоцировавший последующее задымление. Огонь перекинулся на продукцию с содержанием магния.

По данным газеты Passauer Neue Presse, пострадавшими числятся три человека. Все они на некоторое время потеряли сознание. Один сотрудник завода был доставлен в больницу. Другой работник, а также пострадавший пожарный получили необходимую медицинскую помощь на месте.

Сейчас над местом инцидента поднимаются огромные клубы едкого дыма. Власти города призвали жителей близлежащих районов закрыть двери и окна. Также из-за сильного задымления временно приостановлено движение поездов на участке железной дороги между Верт-ан-дер-Изаром и Ландсхутом.

Установлением точной причины пожара займутся специалисты. Ущерб, нанесенный возгоранием, пока неизвестен.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Самолет Трампа приземлился в Сингапуре, где пройдет саммит США-КНДР
"Обо мне хорошо заботятся": Сенцов поделился впечатлениями о российской колонии
Митинг оппозиции в Москве собрал около 1,7 тысяч человек
В Электростали при пожаре в квартире пострадал человек
Асад возложил ответственность за продолжение войны в Сирии на западные страны
В Японии автомобиль врезался в супермаркет, ранения получили 14 человек
Десять самолетов будут разгонять облака над Москвой в День России
Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Москву на следующей неделе
В Северном Голливуде произошла стрельба, пострадали семь человек
В преддверии ЧМ-2018 открыли движение по новой транспортной развязке к аэропорту в Жуковском
Путин об итогах «Прямой линии»: персональная ответственность чиновников должна быть усилена
Опубликовано видео проезда кортежа Ким Чен Ына в Сингапуре
Глава UFC анонсировал бой Нурмагомедова с Макгрегором
"Доел суп и поехал убивать": Несостоявшийся киллер рассказал о покушении на Бабченко