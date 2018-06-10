При пожаре на заводе BMW в Германии пострадали три человека

СЕГОДНЯ 16:05 2018-06-10T16:05:00+03:00

По предварительным данным, причиной возгорания стал перегрев машины для литья под давлением

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Мощный пожар вспыхнул на одном из заводов автоконцерна BMW в Германии. В результате инцидента пострадали три человека.

Происшествие произошло в воскресенье, 10 июня, в немецком городе Ландсхут федеральной земли Бавария. По предварительным данным, причиной возгорания стал перегрев машины для литья под давлением, спровоцировавший последующее задымление. Огонь перекинулся на продукцию с содержанием магния.

По данным газеты Passauer Neue Presse, пострадавшими числятся три человека. Все они на некоторое время потеряли сознание. Один сотрудник завода был доставлен в больницу. Другой работник, а также пострадавший пожарный получили необходимую медицинскую помощь на месте.

Сейчас над местом инцидента поднимаются огромные клубы едкого дыма. Власти города призвали жителей близлежащих районов закрыть двери и окна. Также из-за сильного задымления временно приостановлено движение поездов на участке железной дороги между Верт-ан-дер-Изаром и Ландсхутом.

Установлением точной причины пожара займутся специалисты. Ущерб, нанесенный возгоранием, пока неизвестен.