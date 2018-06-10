2018-06-10T20:04:33+03:00
Происшествия

Российский подросток впал в кому на курорте в Турции

По информации Генконсульства РФ, врачи борются за жизнь молодого человека
Екатерина БОЛГОВА
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В Анталье впал в кому подросток из РоссииВ Анталье впал в кому подросток из РоссииФото: "КП" Архив
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На курорте в турецкой Анталье впал в кому подросток из Челябинска. Сотрудник российского генконсульства заявил, что врачи борются за жизнь юноши.

«Молодого человека нашли в бассейне в бессознательном состоянии, в настоящее время медики борются за его жизнь», - сказал представитель дипведомства.

Он отметил, что, по словам сотрудников страховой компании, этот случай является страховым.

«Необходимо провести экспертизу на наличие или отсутствие алкоголя в крови подростка», - добавил собеседник, передает ТАСС.

Мать пострадавшего сообщила, что подростку 16 лет, он поехал на отдых вместе со своими бабушкой и дедушкой. ЧП произошло в первый день, сейчас молодой человек находится в реанимации в Анталье.

«В течение дня он познакомился со своими сверстниками и вечером после ужина отпросился у бабушки и пошел гулять. Потом его обнаружили в бассейне без дыхания и сознания, сразу вызвали скорую помощь, отвезли в клинику», - рассказала Евгения Лешина.

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