2018-06-11T00:23:14+03:00
В мире

«Запад нуждается в России»: Меркель призналась, что допускает возвращения РФ в G7

Однако, как подчеркнула канцлер ФРГ, прежде всего необходим прогресс в реализации минских договоренностей
Дарья ИВАШКИНА
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Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите G7, который проходил 8-9 июня в канадской провинции КвебекКанцлер Германии Ангела Меркель на саммите G7, который проходил 8-9 июня в канадской провинции КвебекФото: REUTERS
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Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Запад нуждается в РФ для решения ряда международных кризисов. При этом она допустила возвращение нашей страны в G7, однако подчеркнула, что без прогресса в реализации минских договоренностей это невозможно.

«Я могу представить себе, что Россия вернется. Но прежде для этого мы нуждаемся в прогрессе в реализации минских соглашений», - сказала глава немецкого правительства в эфире телеканала ARD.

Комментируя же предложение президента США Дональда Трампа вернуться к формату G8, Меркель подчеркнула, что не знает, чем руководствовался американский лидер, выступая с подобной инициативой. Также канцлер ФРГ выразила надежду на то, что Италия будет придерживаться санкционного режима в отношении России.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, перед саммитом «Большой семерки», который проходил 8-9 июня в канадской провинции Квебек, Трамп заявил о возможном возвращении России в состав G8. Причем премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал хозяина Белого дома в этом вопросе. Кроме того, новый председатель итальянского правительства не исключил, что его страна наложит вето на продление антироссийских санкций на Совете ЕС в конце июня.

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