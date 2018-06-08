2018-06-08T16:37:07+03:00
В мире

Премьер Италии поддержал предложение Трампа вернуться к формату G8 вместе с РФ

Ранее президент США призвал вновь расширить «Группу Семи» до «Группы Восьми», вернув в ее состав Россию
Денис СУХОВ
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Премьер Италии поддержал предложение Трампа вернуться к формату G8 вместе с РФПремьер Италии поддержал предложение Трампа вернуться к формату G8 вместе с РФФото: REUTERS
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал предложение американского президента Дональда Трампа, призвавшего вновь вернуться к формату «Группы Восьми», предполагающий участие России.

«Я согласен с президентом Трампом: Россия должна вернуться в G8. Это в интересах каждого», - написал итальянский премьер на своей странице в Твиттер.

Как сообщал сайт «КП», ранее Трамп призвал пригласить Россию на саммит «Группы Семи», который начинается 8 июня в канадском курортном городе городе Ла Мальбе. По мнению американского лидера, Москва должна снова вернуться в состав «большой восьмерки».

Это предложение уже прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в настоящее время Москва «делает акцент на других форматах».

Напомним, в пятницу глава российского государства прибыл в Китай, где 9-10 июня примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Формат G7 расширился за счет участия России в 1998 году, однако в 2014 году лидеры стран «семерки» бойкотировали саммит в Сочи на фоне воссоединение Крыма с Россией.

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