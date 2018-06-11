Италия и Мальта закрыли порты для судна с шестью сотнями мигрантов

СЕГОДНЯ 01:42 2018-06-11T01:42:36+03:00

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В воскресенье, 10 июня, Италия закрыла все свои порты для судна Aquarius, на борту которого находятся 629 мигрантов, спасенных в Средиземном море. При этом министр внутренних дел республики Маттео Сальвини предложил принадлежащему неправительственной организации SOS Mediterranee судну отправиться на Мальту, назвав это островное государство «более безопасным местом».

Между тем мальтийские власти также отказались впустить Aquarius в свои порты, отметив, что не имеют никакого отношения к шести спасательным операция, в которых принимало участие судно, ведь все они координировались спасательным центром в Риме.

В результате в настоящее время переполненное мигрантами судно дрейфует между Мальтой и Сицилией, сообщает Associated Press.

Кстати, напомним, за первые пять месяцев 2018 года европейских берегов достигли 27,5 тысячи беженцев, при этом еще 660 переселенцев утонули. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, 3 июня у берегов южной турецкой провинции Анталья затонуло судно с нелегалами. Тогда погибли девять человек, и еще один пропал без вести.