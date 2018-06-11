2018-06-11T15:24:02+03:00
В мире

Помпео: денуклеаризация Корейского полуострова является условием для отношений США с КНДР

По словам госсекретаря США, санкции против Северной Кореи останутся в силе вплоть до ее полной денуклеаризации
Екатерина БОЛГОВА
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Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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В понедельник, 11 июня, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что условием для отношений с Северной Кореей является только окончательная денуклеаризация Корейского полуострова.

"Полная, достоверная и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова - единственный результат, который примет США", - сказал Помпео в Сингапуре.

Он отметил, что санкции против Северной Кореи сохранятся до ее полной денуклеаризации.

В ответ на отказ от ядерных вооружений он пообещал КНДР экстраординарные гарантии безопасности.

"Мы готовы дать гарантии безопасности (КНДР), которые являются иными и уникальными по сравнению с теми, что Америка хотела предоставить прежде. Мы думаем, что это необходимо и уместно", - подчеркнул госсекретарь.

По его словам, переговоры с Северной Кореей продвигаются быстро, и что "они придут к своему логическому завершению даже быстрее, чем мы ожидали", передает "Интерфакс".

Напомним, накануне в Сингапур прибыли лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Встреча лидеров двух стран должна пройти 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре.

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