Помпео: денуклеаризация Корейского полуострова является условием для отношений США с КНДР
В понедельник, 11 июня, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что условием для отношений с Северной Кореей является только окончательная денуклеаризация Корейского полуострова.
"Полная, достоверная и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова - единственный результат, который примет США", - сказал Помпео в Сингапуре.
Он отметил, что санкции против Северной Кореи сохранятся до ее полной денуклеаризации.
В ответ на отказ от ядерных вооружений он пообещал КНДР экстраординарные гарантии безопасности.
"Мы готовы дать гарантии безопасности (КНДР), которые являются иными и уникальными по сравнению с теми, что Америка хотела предоставить прежде. Мы думаем, что это необходимо и уместно", - подчеркнул госсекретарь.
По его словам, переговоры с Северной Кореей продвигаются быстро, и что "они придут к своему логическому завершению даже быстрее, чем мы ожидали", передает "Интерфакс".
Напомним, накануне в Сингапур прибыли лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Встреча лидеров двух стран должна пройти 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре.