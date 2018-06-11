Постановка «Гарри Поттер и проклятое дитя» получила премию Tony за лучший спектакль

СЕГОДНЯ 16:23 2018-06-11T16:23:16+03:00

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Постановка "Гарри Поттер и проклятое дитя" (Harry Potter and the Cursed Child) получила престижную театральную премию Tony как лучший драматический спектакль.

В Нью-Йорке прошла 72-й церемония награждения премии, трансляцию вела телекомпания CBS.

Пьеса "Гарри Поттер и проклятое дитя" была издана в 2016 году при участии Джоан Роулинг.

а. Произведение стало восьмой частью серии книг про юного волшебника Гарри Поттера. События в пьесе происходят через 19 лет после истории последней книги. Премьера была представлена в Лондоне в том же году. Спектакль уже удостоен театральной премии имени Лоуренса Оливье в девяти номинациях.

Бродвейская версия постановки претендовала на 10 премий Tony, а смогла победить в шести номинациях, включая "Лучшую режиссуру драматического спектакля", "Лучший дизайн костюмов" и "Лучший дизайн сцены".

Приз за лучшую мужскую роль получил Эндрю Гарфилд за работу в пьесе Тони Кушнера "Ангелы в Америке" (Angels in America). Лучшей актрисой назвали 82-летнюю Гленду Джексон, сыгравшую в постановке "Три высокие женщины" (Three Tall Women).