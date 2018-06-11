2018-06-11T16:46:36+03:00
Общество

Испания примет судно с нелегалами, которое не пустили Италия и Мальта

На борту судна Aquarius в международных водах находятся свыше 600 мигрантов
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
На борту судна Aquarius в международных водах находятся больше 600 мигрантовНа борту судна Aquarius в международных водах находятся больше 600 мигрантовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Власти Испании примут судно Aquarius с несколькими сотнями нелегальных мигрантов, которое не пустили другие страны.

Ранее стало известно, что в международных водах находится судно, на борту которого - больше 600 беженцев. Правительство Италии решило закрыть свои порты для этого судна, предложив Мальте принять мигрантов. Но Мальта заявила, что не имеет никакого отношения к этой ситуации. Агентство ООН по делам беженцев призывало Италию и Мальту немедленно позволить причалить судну Aquarius, передавало агентство AFP.

"По этой причине нашим долгом является помощь в стремлении избежать гуманитарной катастрофы и предложить "безопасный порт" этим людям, выполнив обязательства в сфере международного права", — сообщается в заявлении правительства Испании.

Судно направляется в порт города Валенсии. Оно принадлежит неправительственной организации Sos Mediterranee и принимает участие в спасательных операциях, взяв на борт в том числе 123 несовершеннолетних и семь беременных женщин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24