Испания примет судно с нелегалами, которое не пустили Италия и Мальта

СЕГОДНЯ 16:46 2018-06-11T16:46:36+03:00

На борту судна Aquarius в международных водах находятся больше 600 мигрантов Фото: REUTERS

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Власти Испании примут судно Aquarius с несколькими сотнями нелегальных мигрантов, которое не пустили другие страны.

Ранее стало известно, что в международных водах находится судно, на борту которого - больше 600 беженцев. Правительство Италии решило закрыть свои порты для этого судна, предложив Мальте принять мигрантов. Но Мальта заявила, что не имеет никакого отношения к этой ситуации. Агентство ООН по делам беженцев призывало Италию и Мальту немедленно позволить причалить судну Aquarius, передавало агентство AFP.

"По этой причине нашим долгом является помощь в стремлении избежать гуманитарной катастрофы и предложить "безопасный порт" этим людям, выполнив обязательства в сфере международного права", — сообщается в заявлении правительства Испании.

Судно направляется в порт города Валенсии. Оно принадлежит неправительственной организации Sos Mediterranee и принимает участие в спасательных операциях, взяв на борт в том числе 123 несовершеннолетних и семь беременных женщин.