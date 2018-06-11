Американский журнал оценил особенности нового ЗРК С-500

СЕГОДНЯ 21:00 2018-06-11T21:00:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Американский журнал The National Interest оценил особенности новой российской зенитно-ракетной системы С-500.

Издание отмечает, что одна из приоритетных российских разработок не имеет аналогов в мире. По словам экспертов, технические характеристики ЗРК не позволяют сомневаться в его возможностях. Сообщается, что Россия недавно провела испытание этой системы на расстояниях, которые до этого считались невозможными, - около 481 километра.

В статье подчеркивается, что российская система использует несколько типов ракет в зависимости от расстояния и уровня потенциальной угрозы. Предполагается, что ЗРК может сбивать объекты на высоте до 200 километров, а также способна нацеливаться на самолеты-невидимки.

С-500 - универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. По данным из открытых источников, С-500 имеет радиус поражения 600 километров. В мае президент России Владимир Путин поручил подготовить ЗРК к серийному выпуску.