В ООН заявили о применении пыток на всей территории Украины

11 Июнь 23:25 2018-06-11T23:25:24+03:00

В ООН заявили о повсеместном применении пыток на Украине Фото: "КП" Архив

Спецдокладчик ООН по вопросу о пытках и других жестоких видах обращения Нильс Мельцер сделал такие выводы после 12-дневной поездки по стране

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На всей территории Украины применяются пытки, заявил спецдокладчик ООН по вопросу о пытках и других жестоких видах обращения Нильс Мельцер после 12-дневной поездки по стране.

Как сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), Мельцер совершил поездку с 28 мая по 8 июня. Он побывал в местах содержания под стражей, провел встречи с представителями органов власти и правозащитниками, а также с пострадавшими от жестокого обращения и их семьями.

Спецдокладчик также побывал в неподконтрольных Киеву насленных пунктах Донбассе, где получил доступ к трем местам содержания под стражей, но не сумел пообщаться с осужденными без присутствия охраны. Мельцер призвал украинские власти принять меры для предотвращения любых пыток, передает ТАСС.

Ранее Мельцер сообщил о неправомерной деятельности украинских полицейских при задержаниях и допросах, включая избиения, удушения, использование электрического тока и имитацию казни.