Пригородный поезд сошел с рельсов во Франции: пострадали семь человек
Пригородный скоростной поезд сошел с рельсов в районе французской коммуны Эссонн Нижней Нормандии, расположенной на северо-западе страны. В результате инцидента семь человек получили легкие травмы.
Инцидент произошел во вторник, 12 июня. Причиной схода поезда с рельс стал оползень, вызванный большим количеством осадков. Дожди в этом департаменте непрерывно шли еще с понедельника.
По словам министра транспорта страны Элизабет Борн, всего было опрокинуто три вагона. К настоящему моменту все пассажиры поезда уже эвакуированы с места происшествия.
Президент компании общественного транспорта RATP Кэтрин Гильуар сообщила о том, что движение на данном направлении временно приостановлено. Когда работа линии будет налажена пока неизвестно, передает AP.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что 31 мая этого года на севере канадской провинции Онтарио также сошел с рельсов пассажирский поезд. Причиной стала техническая неисправность. Тогда все пассажиры отделалась небольшими травмами и ушибами.