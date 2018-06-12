2018-06-12T15:29:59+03:00
Происшествия

Пригородный поезд сошел с рельсов во Франции: пострадали семь человек

Инцидент произошел из-за оползня, вызванного обильными осадками
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Поезд сошел с рельсов во французском департаменте ЭссонПоезд сошел с рельсов во французском департаменте ЭссонФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Пригородный скоростной поезд сошел с рельсов в районе французской коммуны Эссонн Нижней Нормандии, расположенной на северо-западе страны. В результате инцидента семь человек получили легкие травмы.

Инцидент произошел во вторник, 12 июня. Причиной схода поезда с рельс стал оползень, вызванный большим количеством осадков. Дожди в этом департаменте непрерывно шли еще с понедельника.

По словам министра транспорта страны Элизабет Борн, всего было опрокинуто три вагона. К настоящему моменту все пассажиры поезда уже эвакуированы с места происшествия.

Президент компании общественного транспорта RATP Кэтрин Гильуар сообщила о том, что движение на данном направлении временно приостановлено. Когда работа линии будет налажена пока неизвестно, передает AP.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 31 мая этого года на севере канадской провинции Онтарио также сошел с рельсов пассажирский поезд. Причиной стала техническая неисправность. Тогда все пассажиры отделалась небольшими травмами и ушибами.

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