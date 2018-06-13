СЕГОДНЯ 06:54 2018-06-13T06:54:39+03:00

В Японии в 2022 году понизят возраст совершеннолетия с 20 до 18 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В среду, 13 июня, парламент Японии окончательно утвердил законопроект о снижении возраста совершеннолетия в стране с нынешних 20-ти до 18 лет. Так, за этот документ проголосовали 169 членов Палаты советников (верхней палаты японского парламента), против же высказались только 69 политиков. Стоит отметить, что ранее проект был одобрен нижней палатой парламента - Палатой представителей.

Как ожидается, документ вступит в силу в 2022 финансовом году. Таким образом, с 1 апреля 2022 года японцы смогут с 18 лет вступать в брак и брать кредиты на свое имя без согласия родственников. Однако 18-летним гражданам Страны восходящего солнца по-прежнему будет запрещено курить, употреблять алкоголь и играть в азартные игры, передает телеканал NHK.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале этого года правительство Японии одобрило программу, согласно которой японцы смогут при желании выходить на пенсию после 70 лет.