2018-06-13T07:38:50+03:00
Дом. Семья

В Миннесоте енот забрался на 23 этаж этаж небоскреба

За судьбой животного следит уже вся Америка [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Енот забрался на 23 этаж небоскребаЕнот забрался на 23 этаж небоскребаФото: СОЦСЕТИ
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В американском городе Сен-Пол, штат Миннесота, енот забрался по стене на 23 этаж небоскреба. Судьба животного, взобравшегося на высотное здание "как человек-паук", привлекла внимание жителей всей страны.

Как пишет газета The Washington Post, сначала енот поднялся по стене на несколько этажей небоскреба, а затем залез на несколько этажей выше и устроился на подоконнике с внешней стороны. К полудню воскресенья животное было уже на 23 этаже, где остановилось отдохнуть.

Вскоре енот стал «ньюсмейкером №1» в Америке. Телеканал CBS начал вести прямую трансляцию с места событий. У небоскреба собрались зеваки, которые следили за перемещением животного и снимали его на свои смартфоны.

Случай не остался без внимания пользователей социальных сетей. Как оказалось, в небоскребе не открываются окна, поэтому спасательная операция будет происходить на крыше здания, куда ему еще нужно вскарабкаться.

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Енот забрался на 23 этаж
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