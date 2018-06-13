Сборная Саудовской Аравии прилетела в Москву на матч открытия ЧМ-2018
Встреча против России пройдет 14 июня на стадионе "Лужники"
Футболисты сборной Саудовской Аравии.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:
В Москву чартерным рейсом накануне вечером прибыли футболисты сборной Саудовской Аравии. Команда прилетела из Санкт-Петербурга, где базируется на время проведения чемпионата мира по футболу в России. При этом, их тренировочной площадкой стала база футбольного клуба "Зенит".
Уже сегодня, 13 июня, аравийцы проведут свою предыгровую тренировку под началом наставника Хуана-Антонио Пицци на стадионе "Лужники". Саудовская Аравия начнет матчем против России свое выступление на ЧМ-2018.
Помимо этого, 20 июня они сыграют свой второй матч в Ростове-на-Дону, а спустя пять дней в третьем туре группового этапа встретятся в Волгограде с Египтом.