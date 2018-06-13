Сборная Саудовской Аравии прилетела в Москву на матч открытия ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 08:45 2018-06-13T08:45:46+03:00

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В Москву чартерным рейсом накануне вечером прибыли футболисты сборной Саудовской Аравии. Команда прилетела из Санкт-Петербурга, где базируется на время проведения чемпионата мира по футболу в России. При этом, их тренировочной площадкой стала база футбольного клуба "Зенит".

Уже сегодня, 13 июня, аравийцы проведут свою предыгровую тренировку под началом наставника Хуана-Антонио Пицци на стадионе "Лужники". Саудовская Аравия начнет матчем против России свое выступление на ЧМ-2018.

Помимо этого, 20 июня они сыграют свой второй матч в Ростове-на-Дону, а спустя пять дней в третьем туре группового этапа встретятся в Волгограде с Египтом.