2018-06-13T10:13:13+03:00
Экономика

Маск сообщил, что Tesla уволит больше 4 тысяч сотрудников для сокращения расходов

По итогам первого квартала текущего года убытки компании составили около 710 млн долларов
Екатерина БОЛГОВА
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Глава компании Tesla Илон МаскГлава компании Tesla Илон МаскФото: REUTERS
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Бизнесмен Илон Маск сообщил, что его компания Tesla уволит около 9% своих сотрудников, что составит больше 4 тысяч человек. Это будет сделано для того, чтобы сократить расходы и сохранить рентабельность.

"Tesla развивалась и эволюционировала стремительно в течение последних лет, что привело к определенному дублированию ролей и некоторых рабочих функций... Ввиду этого и из-за необходимости сократить расходы, но оставаться прибыльными мы приняли сложное решение рассчитать приблизительно 9% наших коллег по всей стране", - написал Маск в своем микроблоге в Twitter.

Он также объяснил принятое решение тем, что срок контракта с сетью магазинов стройматериалов Home Depot продлеваться не будет, а руководство компании хочет сосредоточиться на проекте в области солнечной энергетики. Сокращены будут прежде всего рабочие, находящиеся на зарплате в компании.

По итогам первого квартала текущего года, завершившегося 31 марта, Tesla зафиксировала убытки в размере около 710 млн долларов.

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