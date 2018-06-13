2018-06-13T10:50:54+03:00
Наука

Сильнейшая песчаная буря нарушила работу марсохода Opportunity

В связи с непогодой техника была отключена
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На Марсе разразилась мощнейшая песчаная буряНа Марсе разразилась мощнейшая песчаная буряФото: NASA
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Самая сильная в истории наблюдений песчаная буря на Марсе нарушила работу марсохода Opportunity. Техника оказалась в самом эпицентре стихии и дала сбой.

Отмечается, что мощнейшая буря началась на Красной планете 8 июня. По данным экспертов NASA, стихия покрыла собой 41 миллион квадратных километров. Эта территория приблизительно равна площади Северной Америки и России вместе взятых, передает сайт телеканала «Звезда».

«Она (буря — прим. ред.) закрыла солнечный свет настолько, что превратила день в ночь для ровера Opportunity, который сейчас находится рядом с эпицентром бури в Долине устойчивости», — цитирует сообщение Национального космического агентства телеканал «360».

В связи с неблагоприятными погодными условиями работу техники пришлось приостановить. В последний раз перед бурей техника передала на Землю научные данные 8 июня. Теперь специалисты NASA намерены провести брифинг, чтобы обсудить состояние ровера, а также бушующую стихию на Красной планете.

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