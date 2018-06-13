Робби Уильямс посоветовал болельщикам сборной России молиться о чуде на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 12:22 2018-06-13T12:22:58+03:00

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Британский исполнитель Робби Уильямс накануне старта чемпионата мира по футболу 2018 поведал о своих ожиданиях от турнира и дал совет фанатам российской команды. Уильямс примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу вместе с российской исполнительницей Аидой Гарифуллиной.

- Молитесь о чуде, как это делают английские болельщики. Я буду этим заниматься, когда вернусь домой из России. Дома займу самое лучшее и удобное место - на своем диване, - сказал Уильямс в интервью "Р-Спорт".

Как сказал сам британский исполнитель, сразу же после матча открытия чемпионата мира он уедет из России и вернется к себе домой. Первый в истории нашей страны чемпионат мира по футболу стартует уже завтра, 14 июня. В стартовой игре турнира сойдутся Россия и Саудовская Аравия. Встреча на стадионе "Лужники" начнется в 18:00 по московскому времени.