2018-06-13T13:05:36+03:00
Звезды

Пресс-секретарь Станислава Говорухина опровергла сообщение о его смерти

Ранее в СМИ появилась информация о смерти режиссера Станислава Говорухина
Екатерина БОЛГОВА
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Станислав ГоворухинСтанислав ГоворухинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, 13 июня, в российских средствах массовой информации и Telegram-каналах появилась информация о смерти знаменитого кинорежиссера Станислава Говорухина. Однако пресс-секретарь Говорухина Мария Шоппо опровергла эти сообщения.

Пресс-секретарь сообщила, что с Говорухиным все в порядке, передает радиостанция "Говорит Москва". По некоторым данным, режиссер находится в санатории в Барвихе, а сообщения о его смерти директор Говорухина назвала "злой шуткой".

Станислав Говорухин родился в 1936 году. Депутат Государственной думы с 1993 года, глава Комитета Госдумы по культуре, с 2005 года член политической партии "Единая Россия", народный артист Российской Федерации. Экс- кандидат в президенты России, глава предвыборного штаба Владимира Путина на президентских выборах 2012 года, с 2013 года сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта.

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