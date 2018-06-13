2018-06-13T13:22:11+03:00
Экономика

Новак: наблюдается стабилизация цен на топливо

При этом, по словам министра энергетики РФ, в ряде регионов продолжается небольшой рост стоимости
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Минэнерго РФ Александр НовакГлава Минэнерго РФ Александр НовакФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что министерство отмечает стабилизацию цен на топливо в целом по стране. При этом, по его словам, в некоторых регионах продолжается небольшой рост стоимости бензина и дизельного топлива.

"Мы видим: ситуация стабильная, особенно в последние дни. Наблюдается стабилизация цен на автозаправочных станциях, на уровне 30 мая, хотя согласен, что по отдельным регионам есть небольшие отклонения, небольшой рост", - сказал Новак в рамках селекторного совещания вице-премьера Дмитрия Козака с руководителями регионов по ситуации на рынке нефтепродуктов, передает ТАСС.

Напомним, в последнее время в России наблюдается резкий рост цен на топливо. Этот вопрос обсуждался в ходе «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным 7 июня. Формат этого мероприятия в 2018 году позволил в прямом эфире переадресовать вопрос министру энергетики Александру Новаку.

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