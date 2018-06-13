В Австралии одна акула напала на другую на глазах у дайверов

СЕГОДНЯ 13:31 2018-06-13T13:32:46+03:00

Одна акула напала на другую и откусила от нее кусок Фото: скрин с видео

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Акула напала на другую акулу на юге Австралии. Свидетелем этого происшествия стали дайверы, которым удалось запечатлеть это на видео. Этот видеоролик опубликовал информационный портал LADBible.

Инцидент произошёл недалеко от Нептуновых островов. Оператором выступил дайвер Адам Малски, который прокомментировал, что произошло.

Он рассказал, что хищница, что поменьше, подплыла к заготовленной приманке, после чего появилась большая рыба и напала на собрата.

— Я спросил у инструктора по дайвингу и капитана, что будет, если маленькая акула помешает большой. Он ответил, что большая прогонит маленькую, и через несколько секунд мы наблюдали их противостояние, — поделился Малски с информационным порталом.

По словам дайверов, они не видели раньше ничего подобного.

Акулу побольше зовут Гилберт, её длина – 4,8 метра. Очевидцы утверждают, что из этой схватки она вышла победителем, а вот вторую несчастную с тех пор больше не видели.

Несмотря на то, что акулы действительно нападают друг на друга, такое очень редко получается заснять на камеру.