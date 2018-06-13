2018-06-13T14:10:03+03:00
Наука

Ученые научили искусственный интеллект видеть сквозь стены

Американские специалисты разработали нейросеть, способную четко фиксировать локацию человека за стеной
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Искусственный интеллект научили видеть сквозь стеныИскусственный интеллект научили видеть сквозь стеныФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Специалисты Массачусетского технологического института (США) разработали технологию искусственного интеллекта под названием RF-Pose. Модель при помощи беспроводного радиоустройства сможет с успехом распознавать движения человека, который находится за стеной, а также его позу и локацию в пространстве.

При моделировании ноу-хау, учёные с помощью камеры наблюдали за движениями участвовавших в эксперименте добровольцев. В результате были сделаны несколько тысяч снимков. На их основе снимков была построена своеобразная модель скелета, которая была интегрирована в нейросеть вместе с соответствующим радиосигналом.

В ходе проведенных испытаний с постоянной корректировкой данных и возможностей интеллектуальной машины система научилась определять связь между позой и движениями человека, пиешт ФАН.

Американские специалисты подчеркивают, система может быть полезной в спасательных работах. Кроме того, при помощи нее можно проводить наблюдения за пациентами с расстройствами памяти: болезнью Паркинсона и рассеянным склерозом, сообщает сайт «Пятого канала».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Калифорния проведет референдум по разделению на три отдельных штата
Козак заявил, что рост цен на моторное топливо является недопустимым
Ученые рассказали, как распознать лжецов
Песков: заявление Путина о последствиях провокаций Киева во время ЧМ было понятным
Трамп: ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет
В Австралии одна акула напала на другую на глазах у дайверов
Новак: наблюдается стабилизация цен на топливо
Жертвами извержения вулкана в Гватемале стали 27 детей
Путин проведет переговоры с лидерами стран, которые приедут на ЧМ-2018
Пресс-секретарь Станислава Говорухина опровергла сообщение о его смерти
В США опубликованы новые документы по делу о "вмешательстве России"
Ученые выявили связь между импотенцией и болезнями сердца
Путин поблагодарил энтузиастов и FIFA за помощь в подготовке ЧМ-2018
В Совфеде прокомментировали планы Украины противодействовать «российской агрессии» вместе с Британией
Робби Уильямс посоветовал болельщикам сборной России молиться о чуде на ЧМ-2018
Норвегия хочет удвоить присутствие американских войск вблизи России
Закон о повышении пенсионного возраста в первом чтении в Госдуме намерены принять до конца июля
На московских улицах появились тематические цветники к ЧМ-2018
Песков: в России будут рады видеть Трампа на ЧМ-2018
Президент России оценил работу ФИФА по подготовке к ЧМ-2018
Центробанк: россияне перестали копить деньги и стали больше тратить
В Кремле оценили встречу лидеров США и КНДР
Перед ЧМ-2018 Роскачество проверило светлое пиво