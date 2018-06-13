Ученые научили искусственный интеллект видеть сквозь стены

СЕГОДНЯ 14:09 2018-06-13T14:10:03+03:00

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Специалисты Массачусетского технологического института (США) разработали технологию искусственного интеллекта под названием RF-Pose. Модель при помощи беспроводного радиоустройства сможет с успехом распознавать движения человека, который находится за стеной, а также его позу и локацию в пространстве.

При моделировании ноу-хау, учёные с помощью камеры наблюдали за движениями участвовавших в эксперименте добровольцев. В результате были сделаны несколько тысяч снимков. На их основе снимков была построена своеобразная модель скелета, которая была интегрирована в нейросеть вместе с соответствующим радиосигналом.

В ходе проведенных испытаний с постоянной корректировкой данных и возможностей интеллектуальной машины система научилась определять связь между позой и движениями человека, пиешт ФАН.

Американские специалисты подчеркивают, система может быть полезной в спасательных работах. Кроме того, при помощи нее можно проводить наблюдения за пациентами с расстройствами памяти: болезнью Паркинсона и рассеянным склерозом, сообщает сайт «Пятого канала».