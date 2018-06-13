2018-06-13T14:13:03+03:00
В мире

Калифорния проведет референдум по разделению на три отдельных штата

Инициатива одного из частных американских предпринимателей набрала необходимое для проведения плебисцита количество голосов жителей США
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В США может появиться 52-й и 53-й штатыВ США может появиться 52-й и 53-й штатыФото: REUTERS
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В США скоро может появиться 52-й и 53-й штаты. В Калифорнии грядет проведение референдума, которое грозит разделить этот один из самых больших американских штатов на три части. Соответствующее предложение инициативной группы уже набрало более 400 тысяч подписей, что автоматически дает право местным властям начать подготовку к плебисциту.

Инициатива разделить Калифорнию на три отдельных штата была выдвинута и проспонсирована американским венчурным инвестором Кремниевой долины Тимоти Дрейпером. Согласно ей должны будут появиться Северная Калифорния, Южная Калифорния и, собственно, просто Калифорния.

Частью Северной Калифорнии станут Сан-Франциско и Сакраменто, в Южную Калифорнию войдут Сан-Диего, Фресно, Керн и Ориндж. Калифорния же будет включать в себя Лос-Анжелес, Санта-Барбару и Вентуру.

"Инициатива Тимоти Дрейпера, предложившего разделить Калифорнию на три штата, собрала более 402 тыс. 468 подписей. Референдум пройдет 8 ноября 2018 года", - говорится в сообщении администрации Калифорнии.

В то же время, не смотря на очевидный успех инициативы Дрейпера, опросы местных жителей предрекают плебисциту сокрушительный провал. Так, 72% жителей штата проголосуют против разделения Калифорнии, а поддержат сепаратную идею лишь 17%, сообщает «Интерфакс».

В случае же если инициатива венчурного инвестора Кремниевой долины победит, ее должны будут одобрить в Ассамблее правительства Калифорнии, а также в Конгрессе США. После чего начнутся необходимые административные процедуры.

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