В Госдуме призвали не вступать в интимные отношения с гостями ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 14:18 2018-06-13T14:18:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Тамара Плетнева, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, обратила внимание на возможную опасную ситуацию во время проведения чемпионата мира по футболу. Она предостерегла российских женщин от вступления в интимные отношения с иностранцами. Подобное поведение может привести к появлению детей в неполных семьях. По ее словам, заводить семью, рожать детей, жениться стоит по любви, ведь случайные связи редко заканчиваются хорошо.

«Даже если женятся, увозят, потом она не знает, как оттуда вернуться. Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребёнка увезли, забрали и так далее», - рассказывает Плетнева.

Она напоминает об Олимпиаде 1980 года, после которой количество матерей-одиночек значительно возросло.

«Эти детишки потом страдают и страдали, ещё со времён советской власти. Хорошо, если ещё одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее. Я знаю, что страдают и дети, и их потом бросают, и всё, и они остаются тут с мамой», - говорит Тамара Плетнева в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Ожидается, что Москву посетят около 1 миллиона болельщиков. На матчи было продано уже более двух миллионов билетов, наибольшую часть из которых купили американские фанаты. Следом за ними идут болельщики из Бразилии, Колумбии и Германии.