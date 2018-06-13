2018-06-13T15:56:24+03:00
Политика

"Нафтогаз Украины" может отключить газоснабжение 129 населенных пунктов в 16 областях

По словам главы компании, это может произойти, если регулятор не предусмотрит в тарифе на газ плату за использование сетей "Нафтогаза"
Екатерина БОЛГОВА
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"Нафтогаз" пригрозил отключить газоснабжение более ста населенных пунктов Украины"Нафтогаз" пригрозил отключить газоснабжение более ста населенных пунктов УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что 129 населенных пунктов в 16 областях страны могут быть отключены от газоснабжения. По его словам, это может произойти, если регулятор не предусмотрит в тарифе на газ плату за использование сетей компании.

В обращении на имя главы правительства Украины Владимира Гройсмана Коболев сообщил, что Национальная комиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отказалась включить в тариф на газ плату за эксплуатацию сетей.

"Сложившаяся ситуация подталкивает компанию к принятию мер, направленных на пресечение незаконного использования ее имущества путем проведения консервации собственных объектов газораспределительных систем", — говорится в послании, передает агентство "Украинские новости".

По данным Коболева, "Нафтогаз" владеет объектами газораспределительных систем совокупной стоимостью 588 миллионов гривен (примерно 21,3 миллиона долларов) и планирует получать плату за эксплуатацию сетей.

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