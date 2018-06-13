Великобритания будет выдавать специальные визы основателям IT-стартапов

СЕГОДНЯ 16:09 2018-06-13T16:09:27+03:00

Как сообщила канцелярия премьера Соединенного Королевства, механизм будет запущен весной 2019 года

Изменить размер текста: A A

Великобритания будет выдавать специальные визы основателям стартапов в сфере высоких технологий. Как сообщила канцелярия премьера Соединенного Королевства, механизм будет запущен весной 2019 года.

В среду, 13 июня, британский премьер Тереза Мэй проведет "круглый стол" с участием около 180 руководителей и представителей наиболее динамично развивающихся технологических компаний. Цель мероприятия — рассказать предпринимателям о возможностях ведения бизнеса в королевстве, в том числе после выхода из состава Евросоюза.

"Премьер подтвердит запуск нового типа виз для основателей стартапов, что призвано привлечь основателей компаний в Великобританию. Новые визы (Start-Up Visa) для предпринимателей будут выдаваться с весны 2019 года. Они заменят визы, которые выдавались только выпускникам вузов", — говорится в заявлении канцелярии.

Отмечается, что возможность получения новых виз получат и те, «кто играет значительную роль в поддержке кандидатов» на получение этого документа, передает РИА Новости.