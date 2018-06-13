2018-06-13T16:32:33+03:00
Политика

Радикалы в Киеве пытаются сорвать трансляции ЧМ-2018 по футболу из России

Националистически настроенные активисты окружили здание телеканала "Интер" и потребовали руководство медиа отказаться показывать матчи мундиаля
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Телеканал "Интер" в Киеве блокируют радикалы Фото: соцсетиТелеканал "Интер" в Киеве блокируют радикалы Фото: соцсети
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На Украине представители различных националистических движений продолжают давление на местные СМИ с требованием отказаться от проведения трансляций предстоящего Чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России.

13 июня несколько десятков человек в камуфляжной форме и с нашивками радикальной организации «Национальные дружины» пришли к зданию телеканала «Интер» и настоятельно призвали руководство телеканала снять с запланированной сетки вещания все трансляции предстоящих матчей мундиаля.

Как следует из трансляции, которая велась на странице движения в Facebook, радикалы скандировали провокационные речевки и успели наклеить на окна здания телеканала несколько листовок, на которых на красном фоне изображен футболист с мячом на кладбище. После чего охрана закрыла все окна и центральный вход на телеканал.

Призывы не транслировать матчи ЧМ-2018 на Украине продолжаются уже несколько месяцев в отношении телеканала «Интер», которому принадлежат эксклюзивные права на показ футбольного турнира. Ранее в Верховной раде призвали принять постановление, запрещающее медиа показывать футбольные баталии из России.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Открытие турнира пройдет в Москве на стадионе «Лужники».

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