Над Аляской столкнулись два небольших самолета

СЕГОДНЯ 03:25 2018-06-14T03:25:59+03:00

Пилот Cessna-175 смог экстренно сесть после столкновения с другим самолетом на Аляске Фото: СОЦСЕТИ

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В небе над американским штатом Аляска столкнулись два небольших легкомоторных самолета. Об этом сообщили представитель противопожарной службы штата Эрик Шунеманн.

По его словам, один самолет Cessna 175 экстренно приземлился в городе Анкоридж. У него зафиксированы повреждения шасси, сообщает телеканал KTVA.

«У нас есть один самолет, который, очевидно, совершил посадку здесь - один человек на борту, никаких травм, самолет не получил существенного ущерба - и один самолет, который, к несчастью, упал без контроля в реку», - уточнил глава по национальной безопасности безопасности Аляски Клинт Джонсон.

Обломки второго самолета, тоже Cessna, обнаружили сотрудники полиции штата недалеко от реки Суситна. До сих пор неизвестно, сколько человек находилось на борту воздушного судна, а также нет сведений о жертвах и пострадавших.

Заместитель главы государственного департамента по делам военных и ветеранов, полковника Кэндиса Олмстеда, 11-й авиационный координационный центр ВВС запустил вертолет национальной гвардии с парой парашютистов для поиска людей.