Минтруд предложил ввести квоты на трудовых мигрантов в 2019 году
Министерство труда и соцзащиты предложило в 2019 году ввести квоты на использование гастарбайтеров в сфере строительства. Об этом говорится в проекте распоряжения о допустимой доли трудовых мигрантов.
В документе сказано, что доля иностранных граждан, работающих в этой сфере, не должна превышать 80% от общей численности работников. В распоряжении правительства на 2018 год пункта об ограничении привлечения мигрантов в сферу строительства нет, говорится на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В Миндруда пояснили, что цифру в 80% согласовали с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также органами исполнительной власти субъектов РФ.
Кроме того, ведомство хочет урезать на 2% по сравнению с прошлым годом квоту на мигрантов в сфере общественного и грузового транспорта, которая в следующем году может составить 26%.