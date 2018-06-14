Минтруд предложил ввести квоты на трудовых мигрантов в 2019 году

СЕГОДНЯ 07:00 2018-06-14T07:00:47+03:00

Доля иностранных граждан в строительстве не должна превышать 80% от общего числа занятых в этой сфере граждан

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Министерство труда и соцзащиты предложило в 2019 году ввести квоты на использование гастарбайтеров в сфере строительства. Об этом говорится в проекте распоряжения о допустимой доли трудовых мигрантов.

В документе сказано, что доля иностранных граждан, работающих в этой сфере, не должна превышать 80% от общей численности работников. В распоряжении правительства на 2018 год пункта об ограничении привлечения мигрантов в сферу строительства нет, говорится на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В Миндруда пояснили, что цифру в 80% согласовали с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также органами исполнительной власти субъектов РФ.

Кроме того, ведомство хочет урезать на 2% по сравнению с прошлым годом квоту на мигрантов в сфере общественного и грузового транспорта, которая в следующем году может составить 26%.