Трамп объяснил необходимость возвращения России в G7

СЕГОДНЯ 08:11 2018-06-14T08:11:58+03:00

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Личные встречи президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммитов G7 могли бы помочь решить многие международные проблемы. Такое мнение высказал глава Белого дома.

«На днях вечером у нас был обед в Канаде, и, к примеру, если бы Владимир Путин вместо кого-то другого сидел рядом со мной за столом, я бы сказал: «Не сделаете ли вы мне одолжение и не уйдете ли из Сирии? Не сделаете ли вы мне одолжение и не уйдете ли из Украины?», - пояснил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что при встрече с глазу на глаз мог бы попросить российского лидера «сделать то, что лучше для мира, что лучше для нашей страны, что лучше для него».

Россия в "Большой восьмерке"

Еще в 1998 году наша страна присоединилась к США, Британии, Германии, Франции, Италии и Японии, тем самым преобразовав формат G7 в G8. Однако в 2014 году члены клуба отказались ехать на очередной саммит в Сочи, тем самым фактически исключив Россию из объединения.

Причиной таких мер стало присоединение Крымского полуострова к остальной части нашей страны, а также события 2014 года в целом.

США и Германия за G8

Между тем. в начале июня 2018 года сначала в Бундестаге заговорили о необходимости возвращения к формату "Большой восьмерки", а потом и в Соединенных Штатах. От американской стороны высказался сам президент Дональд Трамп.

По его мнению, присутствие России за столом переговоров было бы полезно для всего и мира, поскольку позволило бы решать международные вопросы более оперативно.

Тогда американский лидер пообещал рекомендовать данную идею другим членам G7, но отдельные ее члены высказались "против".

Реакция Москвы

В самой России такое предложение тоже восприняли довольно скептически. В Кремле указали на то, что сейчас наше государства отдает предпочтение другим форматам, например, ШОС или "Большая двадцатка".

Там же подчеркнули, что сейчас G7 превратилась в "элитный" клуб, который больше не представляет основную палитру экономических и политических интересов.