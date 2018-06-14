Введение обязательных электронный ПТС отложили до конца 2019 года

СЕГОДНЯ 10:59 2018-06-14T10:59:57+03:00

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На заседании коллегии приняли решение Введение электронных ПТС для автомобилей произойдет на территории стран-участниц ЕврАзЭС не с 1 июля, как планировалось ранее, а только с ноября 2019 года. Такое решение приняла Евразийская экономическая комиссия, опираясь на тот факт, что еще не все страны готовы к синхронному переходу на новый вид документа. Что, в свою очередь, может создать путаницу при постановке автотранспорта на учет.

В то же время отмечается, что до наступления даты окончательного введения цифрового документа в России, которая готова к его введению на все 100%, его можно будет оформить параллельно с бумажным.

«В России мы готовы запускать систему, первые электронные паспорта, возможно, появятся даже до 1 июля этого года. Основные компании, те, кто готов, уже начнут эту работу», — рассказал в интервью «Известиям» представитель АО «Электронный паспорт».

Стоит отметить, что введение электронных паспортов транспортных средств тормозится уже не в первый раз. По задумке автора, документ, который вводится взамен бумажного в рамках цифровизации экономики страны, должен был быть принят еще год назад.

Электронный ПТС будет содержать информацию о собственнике автомобиля, а также всю подноготную авто: сроки прохождения техосмотра, техническое обслуживание, пробег, страхование и страховые случаи (включая сведения о ДТП) и другую информацию, вносимую собственником.

В 2014 году Россия, Белоруссия и Казахстан подписали соглашение о введении единых форм электронного паспорта транспортного средства. Следом к соглашению присоединилась Киргизия. Армения находится пока в процессе присоединения.