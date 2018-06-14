Ученые нашли средство для борьбы с неизлечимыми формами рака

СЕГОДНЯ 11:53 2018-06-14T11:53:41+03:00

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Американскими учеными разработано действенное средство, которое станет существенной панацеей при борьбе с видами онкологических заболеваний не поддающихся лечению.

Как утверждают медики, комбинированный препарат основан на веществах, способных провоцировать мутации в клетках, поражённых онкологией. Причем, в своей работе эксперты опирались на данные генетиков, установивших, что мутации в злокачественных опухолях приводят к их исчезновению.

В результате, ученые решили использовать ингибитор, который подавляет остаточную репарационную активность в клетках с дефицитом BRCA, обработанных олапарибом. Совместное использование двух препаратов дало положительный эффект — оно подавляло рост клеток аденокарциномы. В результате через 28 дней обработки клетки с дефицитом BRCA погибали. Такого же результата удалось достичь при лечении лейкемии и лимфомы Беркитта, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По утверждениям медиков, они намерены опробовать революционное средство на человеке уже в ближайшее время. Сразу после того, как будет получено разрешение на проведение клинических опытов, сообщает сайт "Утро.ру".