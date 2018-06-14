2018-06-14T13:23:02+03:00
Общество

Американцы запустили в воздух самый большой в мире бумажный самолет

Его длина составляет около 20 метров [видео]
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Америке запустили рекордно большой бумажный самолетВ Америке запустили рекордно большой бумажный самолет
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Жители американского города Фичберга в штате Массачусетс подняли в воздух самый большой в мире бумажный самолет. Длина складного лайнера составляет порядка девятнадцати с половиной метров.

Сообщается, что тожественна церемония запуска гигантской фигуры-оригами состоялась в местном аэропорту. Примечательно, что огромная конструкция весит более 680 килограммов, поэтому для того, чтобы сдвинуть ее с места потребовался подъемный кран.

Автор проекта, художник Джерри Бек, попросил представителей Книги рекордов Гиннесса присутствовать на мероприятии, чтобы зафиксировать рекорд. Ранее звание рекордсмена принадлежало Брауншвейгскому технологическому институту, запустившему бумажный самолет длиной 18,21 метра, пишет сайт argumenti.ru.

Интересно, что самолет Бека создавался четыре года, в строительстве участвовали более 4500 человек. Целью проекта стало привлечение внимания к Фичбергу как центру бумажной промышленности, передает телеканал «360».

Самый большой бумажный самолет в мире.Жители американского города Фичберга запустили в воздух лайнер-рекордсмен

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