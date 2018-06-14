2018-06-14T15:22:21+03:00
В мире

В Перу обнаружили могильник с детьми доколумбовой эпохи

Ритуальное убийство 111 детей и 200 лам совершенно более 500 лет тому назад
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Перу археологи обнаружили могильник с детьми и ламамиВ Перу археологи обнаружили могильник с детьми и ламами
Изменить размер текста:

Археологи обнаружили на севере Перу в районе Пампас-ла-Крус (регион Ла-Либертад) неизвестное до сих пор массовое захоронение детей датируемое доколумбовой эпохой. По данным руководителя экспедиции Ферена Кастильо, ритуальное убийство детей совершенно более 500 лет тому назад.

«В этом новом раскопе в Пампас-ла-Крус мы обнаружили пока еще в общей сложности 111 принесенных в жертву детей», – пояснил Кастильо.

Рядам с детскими останками учеными были обнаружены скелеты порядка 200 лам. Зачем такое количество животных похоронили рядом с детьмия, археологи пока затрудняются ответить.

На скелетах сохранились следы порезов. Лица похороненных детей были обращены к морю, черепа животных – в обратную сторону, на восток в направлении Анд. На данный момент археологи обследовали еще не все захоронение, так что количество жертв обряда не точное.

В свою очередь, историки полагают, что аборигены пострадали от некой климатической катастрофы. Скорее всего, массовое жертвоприношение было способом умилостивить богов.

Судя по артефактам, останки принадлежат представителям племен чимпу, которые населяли север этой южноамериканской страны еще до инков и пришествия испанской конкисты с 1250 по 1470 годы, сообщает «Ридус».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Россия - Саудовская Аравия: Федор Смолов начнет в атаке россиян поединок открытия ЧМ-2018
Европарламент потребовал от России немедленно освободить Сенцова
Главу Минсельхоза Оренбургской области задержали по делу о хищении бюджетных средств
СК записал видеоролик к ЧМ-2018 в поддержку сборной РФ
Путин оценил итоги встречи Трампа и Ким Чен Ына
Дворкович попросил работодателей отпустить болельщиков на футбол
Путин подтвердил приглашение Ким Чен Ыну посетить Россию с визитом
Прощание со Станиславом Говорухиным состоится 16 июня
Минфин намерен продать часть госпакета акций Сбербанка
Японскую АЭС «Фукусима-2» планируют вывести из эксплуатации
Загранпаспорта и водительские удостоверения в России подорожают
Лидер греческой опозиции поставил вопрос о доверии правительству
Меган Маркл и Елизавета II впервые вместе отправились в поездку
Помпео: Американские санкции против КНДР будут отменены после полной денуклеаризации Корейского полуострова
Силуанов предупреждает о росте инфляции после повышения НДС
Кудрин: Пенсионная реформа позволит увеличить размер пенсионных выплат
Ученые рассказали об опасности долгого сна
Заключенный французской тюрьмы взял в заложники надзирателя
Исполнение решения суда по контракту "Газпрома" с "Нафтогазом" приостановлено
Дело против Сталлоне о домогательствах передали в прокуратуру
Россия и Украина обменялись списками заключенных граждан обеих стран
Американцы запустили в воздух самый большой в мире бумажный самолет
В США подняли в воздух самый большой в мире бумажный самолетик
Пенсии будут увеличиваться ежегодно на 1 тысячу рублей