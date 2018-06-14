В Перу обнаружили могильник с детьми доколумбовой эпохи

СЕГОДНЯ 15:22 2018-06-14T15:22:21+03:00

В Перу археологи обнаружили могильник с детьми и ламами

Ритуальное убийство 111 детей и 200 лам совершенно более 500 лет тому назад

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Археологи обнаружили на севере Перу в районе Пампас-ла-Крус (регион Ла-Либертад) неизвестное до сих пор массовое захоронение детей датируемое доколумбовой эпохой. По данным руководителя экспедиции Ферена Кастильо, ритуальное убийство детей совершенно более 500 лет тому назад.

«В этом новом раскопе в Пампас-ла-Крус мы обнаружили пока еще в общей сложности 111 принесенных в жертву детей», – пояснил Кастильо.

Рядам с детскими останками учеными были обнаружены скелеты порядка 200 лам. Зачем такое количество животных похоронили рядом с детьмия, археологи пока затрудняются ответить.

На скелетах сохранились следы порезов. Лица похороненных детей были обращены к морю, черепа животных – в обратную сторону, на восток в направлении Анд. На данный момент археологи обследовали еще не все захоронение, так что количество жертв обряда не точное.

В свою очередь, историки полагают, что аборигены пострадали от некой климатической катастрофы. Скорее всего, массовое жертвоприношение было способом умилостивить богов.

Судя по артефактам, останки принадлежат представителям племен чимпу, которые населяли север этой южноамериканской страны еще до инков и пришествия испанской конкисты с 1250 по 1470 годы, сообщает «Ридус».