2018-06-14T15:13:25+03:00
В мире

Меган Маркл и Елизавета II впервые вместе отправились в поездку

Новоиспеченная герцогиня посещает мероприятие без сопровождения мужа
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Королева Елизавета II и Меган Маркл на открытии нового моста в Чешире Фото: twitter.com/KensingtonRoyal/Королева Елизавета II и Меган Маркл на открытии нового моста в Чешире Фото: twitter.com/KensingtonRoyal/
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Первый совместный выход в свет герцогини Сассекской Меган Маркл и королевы Великобритании Елизаветы II состоялась 14 июня. Они прибыли в графство Чешир, Англия, чтобы присутствовать на официальном открытии самого крупного инфраструктурного проекта Великобритании за последние годы - нового моста через реку Мерси. После знаменательного события королевские особы отправятся в город Честер, чтобы принять участие в церемонии открытия развлекательного комплекса. Под одной крышей он собрал библиотеку, кино и театр. Следом им предстоит посмотреть выступление школьников и пообедать в городской ратуше с гостями и официальными лицами.

Как сообщает издание Reuters, по Англии Меган Маркл и Елизавета II будут передвигаться на Королевском поезде, построенном еще в 1842 году по приказу королевы Виктории. Такой чести пока что удостоились немногие: передвигаться таким способом имеют право только старшие члены семьи, как сама Елизавета, принц Филипп, принц Чарльз и герцогиня Камилла.

Эта поездка — первый выход Меган Маркл в свет без присутствия принца Гарри. После свадьбы, которая прошла в Виндздоре 19 мая, герцогиня появлялась на публике дважды — и всегда в компании мужа. В этот раз Меган сопровождает королеву Елизавету II.

Несмотря на сомнения общественности и семьи новоиспеченной герцогини Сассекской в ее кандидатуре на роль невесты, бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл назвали в Британии самой громкой свадьбой года.

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