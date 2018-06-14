Загранпаспорта и водительские удостоверения в России подорожают

СЕГОДНЯ 15:22 2018-06-14T15:22:46+03:00

Госпошлина на эти документы вырастет почти в два раза

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В России стоимость загранпаспорта, водительского удостоверения и свидетельство регистрации транспортного средства подорожает почти в два раза. Госдума уже приняла законопроект во втором чтении. Важно, что нововведения коснутся только документов нового образца.

Таким образом, госпошлина на загранпаспорт с электронным носителем вырастет с 3,5 тысяч рублей до 5 тысяч для тех, кто старше 14 лет. А для юных жителей России стоимость поднимется с 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

На сайте госдумы сообщается, что заплатить больше придется и за регистрацию транспортного средства. Госпошлина за такое свидетельство будет стоить 1,5 тысячи рублей вместо 800, а водительское удостоверение подорожают на одну тысячу - с 2 до 3 тысяч рублей. Причем новые расценки будут действовать не только при первичном получении документов, но и при замене старых или утерянных.