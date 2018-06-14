Путин подтвердил приглашение Ким Чен Ыну посетить Россию с визитом
Российский президент Владимир Путин подтвердил переданное ранее лидеру КНДР Ким Чен Ыну приглашение посетить Россию с визитом.
Глава государства подчеркнул, что их встреча могла бы состояться уже в сентябре на полях Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке, но другие варианты также имеют место. В этом случае министерствам иностранных дел обеих стран нужно будет согласовать дату и место.
"Хочу подтвердить и прошу передать лидеру Северной Кореи товарищу Ким Чен Ыну наше приглашение посетить Россию с визитом", — сказал Путин во время встречи с председателем Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом.
В четверг, 14 июня, именно он передал российской президенту письменное послание от северокорейского лидера.
Напомним, что в начале этого месяца глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Пхеньян, где встретился с самим Ким Чен Ыном. Министр передал ему привет от Владимира Путина и пригласил его посетить Россию.
В итоговом документе говорилось, что стороны достигли договоренности об активизации двусторонних контактов на самом высоком уровне, в частности, руководителей КНДР и РФ, передает сайт kp.ru.