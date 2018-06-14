2018-06-14T17:15:50+03:00
Происшествия

Во Франции предотвратили запланированный теракт

Арестовано два человека
Александра БУРОВА
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В центральном районе Франции предотвращён терактВ центральном районе Франции предотвращён терактФото: REUTERS
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Французские правоохранительные органы устранили возможный теракт. Его планировали совершить в центральной части страны.

По данным новостного канала BMF TV, в субботу 9 июня в парижском регионе Иль-де Франс было задержано двое мужчин в возрасте от 21 до 22 лет, которые подозреваются в планировании нападения от лица террористической группировки ИГ*.

Источники уточняют, что во вторник, 12 июня, было возбуждено уголовное дело о подготовке теракта в департаменте Сена и Марна. Также сообщается, что на данный момент их точная цель остаётся неизвестной, но есть признаки того, что акцентировать внимание террористы собираются на сексуальных меньшинствах. Во время обыска у обвиняемых были найдены ножи и средства воспламенения.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что боевики в Сирии готовят имитацию химической атаки (они завезли баллоны с хлором), чтобы спровоцировать США на новый удар.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещённая в Российской федерации.

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