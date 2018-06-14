СМИ: Баварский ХСС пригрозил Меркель выйти из единой парламентской фракции с ХДС

СЕГОДНЯ 18:01 2018-06-14T18:01:58+03:00

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Баварский Христианско-социальный союз пригрозил выйти из единой парламентской фракции с Христианско-демократическим союзом, председателем которого является канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Причиной углубляющихся противоречий между партиями стал вопрос ограничения нелегальной миграции, по которому ХСС требует от Меркель принятия неотложных жестких мер. Об этом сообщает газета Augsburger Allgemeine со ссылкой на источники в рядах баварских консерваторов.

«Ситуация для общей фракции может стать очень сложной. До разрыва не так далеко», - цитирует издание представителя ХСС.

Напомним, блок ХДС/ХСС на протяжении многих лет формирует с Социал-демократической партией Германии правящую коалицию — разрыв в этом союзе может привести ФРГ к правительственному кризису.

Сейчас ХСС предлагает останавливать беженцев и отказывать им в предоставлении убежища прямо на границе Германии. Отметим, что председатель партии, министр внутренних дел Хорст Зеехофер известен своей жесткой позицией по миграции — ранее он был премьер-министром федеральной земли Бавария, на которую пришелся самый большой поток беженцев.

Зеерхофер допустил, что издаст министерский указ, ограничивающий нелегальную миграцию. В понедельник он намерен получить одобрение от своей партии.

В настоящее время мигранты могут прибывать в Германию и оставаться в стране до тех пор, пока рассматривается их заявка на предоставление убежища. Христианские демократы во главе с Меркель настаивают на общеевропейском решении этой проблемы и не предпринимают мер на национальном уровне.

По данным Федерального ведомства по делам мигрантов и беженцев, с 2015-го по апрель 2018 года в ФРГ было подано более 1,5 миллиона заявок на получение убежища.