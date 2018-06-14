2018-06-14T20:29:07+03:00
Происшествия

Недалеко от стадиона «Лужники» эвакуировали два здания

Поводом стали сообщения об угрозе взрыва
Александра БУРОВА
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Около «Лужников» произошла эвакуацияОколо «Лужников» произошла эвакуацияФото: Александр ГЛУЗ
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Эвакуация людей из двух зданий, расположенных рядом с «Лужниками» произошла 14 июня, во время открытия чемпионата мира по футболу 2018.

Эвакуация проводилась из зданий Института геохимии им. В. И. Вернадского, расположенной на улице Косыгина, дом 19, строение 1 и Роспатента на Бережковской набережной, 24. Сотрудники МЧС сообщают о том, что из последнего здания было эвакуировано около 300 человек. Причиной послужила угроза взрыва. Экстренные службы проверили оба строения.

Напомним, что недалеко находится фан-зона ЧМ-2018.

В 18:00 на стадионе «Лужники» состоялось официальное открытие чемпионата, после чего стартовал первый матч между сборными России и Саудовской Аравии, который закончился со счётом 5:0.

Ранее, из здания Басманного суда, было эвакуировано 96 человек из-за неподтвердившейся угрозы взрыва.

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