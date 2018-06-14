2018-06-14T22:43:54+03:00
В мире

Минюст США не выявил политической ангажированности ФБР в деле Клинтон

В докладе инспектора Майкла Хоровица отмечается, что экс-директор бюро Джеймс Коми допустил дисциплинарные нарушения при проведении расследования
Денис СУХОВ
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Экс-директор ФБр Джеймс КомиЭкс-директор ФБр Джеймс КомиФото: REUTERS
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Министерство юстиции не обнаружило доказательств политической ангажированности сотрудников ФБР при расследовании дела о нарушении экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон правил служебной переписки.

Такой вывод следует из доклада по итогам проверки действий ФБР, проведенной генеральным инспектором Минюста Майклом Хоровицом.

Ведомство не нашло признаков того, что экс-директор ФБР Джеймс Коми намеревался повлиять на итоги президентских выборов в 2016 году, в которых участвовала кандидат от Демпартии Клинтон.

Тем не менее, Минюст признал, что Коми допустил в ходе расследования дисциплинарные нарушения, действовал в обход установленных процедур, а некоторые подчиненные ему агенты были готовы «предпринять официальные шаги», чтобы помешать республиканцу Дональду Трампу занять президентское кресло.

«Мы пришли к выводу, что связанные с явным и серьезным нарушением норм ФБР решения Коми негативно повлияли на репутацию ФБР и его отделов, которые стоят на защите справедливости», - говорится в докладе Хоровица.

Также было установлено, что ФБР по неизвестной причине затягивало расследование в отношении Клинтон: обнаружив дополнительные данные по делу на компьютере помощницы Клинтон, бюро несколько недель бездействовало.

В докладе упоминается, что в июне 2016 года тогдашний министр юстиции Лоретта Линч «допустила просчет», встретившись с Биллом Клинтоном - экс-президентом США и супругом Хиллари Клинтон.

Их беседа состоялась в аэропорту Феникса, и вскоре подчиненный Линч Коми объявил о завершении расследования в отношении Хиллари Клинтон. Однако добыть доказательства сговора Хоровицу не удалось.

Напомним, ФБР расследовало дело о служебной переписке Хиллари Клинтон, которая в нарушении инструкций хранила ее на личном почтовом сервере. Ведомство установило, что оснований для привлечения к ответственности экс-госсекретаря нет.

Но за 10 дней до выборов директор Коми объявил о возобновлении расследования. Спустя несколько дней он подтвердил, что ФБР вновь не нашло состава преступления в действиях Клинтон. Позднее кандидат от демократов утверждала, что именно возобновление расследования ФБР помешало ее победе на выборах.

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