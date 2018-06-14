2018-06-14T23:10:57+03:00
Политика

Американский журнал включил три российские субмарины в ТОП-5 самых смертоносных в мире

Издание The National Interest составило рейтинг стратегических атомоходов, вооруженных ядерными ракетами
Денис СУХОВ
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Стратегический атомный подводный ракетоносец класса "Борей". Фото: Олег Кулешов.Стратегический атомный подводный ракетоносец класса "Борей". Фото: Олег Кулешов.
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Американский журнал The National Interest составил список из пяти самых смертоносных субмарин, в который вошли три российские стратегические подводные лодки с ядерным вооружением на борту.

По мнению издания, стратегические атомоходы являются самым опасным оружием, которое когда-либо создавало человечество.

Одним из фаворитов американских экспертов стала новейшая российская АПЛ проекта 955 «Борей». Она несет на борту 16 баллистических ракет «Булава», каждая из которых оснащена десятью ядерными боеголовками с дальностью поражения до восьми тысяч километров. В материале отмечается, что водометный двигатель сделал лодки этого проекта одними из самых тихих на российском флоте.

Также в рейтинг вошли лодки проекта 667БДРМ «Дельфин», которые составляют основу российского стратегического подводного флота. Она вооружена 16 жидкостными ракетами «Синева», которые несут от четырех до восьми боеголовок каждая.

Кроме того, в список попала российская АПЛ проекта 885 «Ясень» с 32 крылатыми ракетами «Калибр» на борту. Данные ракеты могут оснащаться ядерными боеголовками и нести их на дальность до 2500 км, говорится в материале издания.

В ТОП-5 National Interest поместил и американские ракетоносцы классов «Огайо» и «Колумбия». Посдение, как ожидается, поступят на вооружение ВМС США в 2031 году.

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