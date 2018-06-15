2018-06-15T00:33:33+03:00
Общество

Умер барабанщик Элвиса Пресли Д.Джей Фонтана

Ди-Джей Фонтана скончался в среду в возрасте 87 лет
Юлия ДИВЕЕВА
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Д.Джей Фонта вместе с барабанщиком Чарли Уоттсом и гитаристом Роном Вудом из The Rolling StonesД.Джей Фонта вместе с барабанщиком Чарли Уоттсом и гитаристом Роном Вудом из The Rolling StonesФото: СОЦСЕТИ
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Умер Д.Джей Фонтана - барабанщик, много лет выступавший с Элвисом Пресли. Об этом сообщила супруга музыканта Карен Фонтана.

Он скончался в ночь на 14 июня в своем доме в Нэшвилле (штат Теннесси) в возрасте 87 лет. По словам жены барабанщика, у Фонтаны были осложнения после перелома бедра в 2016 году.

Полное имя музыканта Доминик Джозеф Фонтана. К группе Элвиса Пресли он присоединился в 1954 году. Первоначально 19-летний Пресли записывался и гастролировал с гитаристом Скотти Муром, басистом Биллом Блэком и СэмомФиллипсом. «The Blue Moon Boys», как они себя называли, играли смесь блюза, поп-музыки и кантри. Это было нечто новое по тем временам, однако, ребятам чего-то не хватало, передает телеканал АВС.

«Элвис, Скотти и Билл делали хорошую музыку, но это был не рок-н-ролл, пока Д.Джей не присоединился к ним», - сказал американский актер и музыкант из группы The Band, лауреат премии Грэмми Левон Хелм в одном из интервью.

Он не только выступал вместе с королем рок-н-ролла на концертах по всему миру в течение 14 лет, но и снимался вместе с ним в фильмах.В 1983 году издал фотоальбом «Д.Дж. Фонтана помнит Элвиса», о годах его работы с Пресли.За вклад в музыку был включён в Зал славы рок-н-ролла.

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