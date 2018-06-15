Самолеты ПВО семь раз поднимались на перехват у границ России

СЕГОДНЯ 04:07 2018-06-15T04:07:31+03:00

Воздушное пространство страны нарушено не было

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Самолеты сил противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшую неделю семь раз вылетали к границе на перехват иностранных воздушных судов. Об этм сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Согласно инфографике, опубликованной на сайте газеты оборонного ведомства «Красная звезда»,о воздушную разведку вдоль границ России на минувшей неделе вели 12 летательных аппаратов.

По информации газеты, нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 7 июня несколько самолетов ВВС США и Швеции провели разведку у границ Калининградской области. Вечером многочасовой разведывательный полет вблизи Калининградской области провел самолет дальнего боевого управления и целеуказания ВВС США E-8 Joint Stars.

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в течение 12 часов вел разведку вблизи западных границ России. А у побережья Калининградской области был зафиксирован полет шведского разведывательного самолета Gulfstream 4.