2018-06-15T08:35:30+03:00
В мире

В Великобритании задержаны подозреваемые в подготовке теракта

Выйти на след злоумышленников помог мужчина, который сдавал им дом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Полиция Британии задержала подозреваемых в подготовке терактаПолиция Британии задержала подозреваемых в подготовке терактаФото: REUTERS
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Сотрудники британского антитеррористического подразделения полиции задержали двух мужчин, которые планировали осуществить теракт, направленный против военных или правоохранителей.

Инцидент произошел в городе Бери графства Большой Манчестер. Местный житель сдавал молодым людям свой дом, но через некоторое время выселил их оттуда, поскольку арендаторы несколько месяцев не платили за проживание. Они просили владельца позволить им остаться еще на две недели, после чего якобы бы должны были съехать, но британец не согласился на такие условия.

Он приехал осмотреть дом на наличие какого-либо ущерба лишь через несколько дней и обнаружил в одной из комнат ведро с прикрепленными к нему пластиковыми коробками, а также электроинструменты и схемы огнестрельного оружия. Собственник жилища тут же передал эту информацию полицейским, и вскоре подозреваемых задержали.

При более тщательном обыске дома были обнаружены топоры, ножи, маски и пропагандистские материалы запрещенной в РФ террористической организации ИГ.

Как сообщает The Sun со ссылкой на следователей, мужчины, вероятнее всего, планировали совершить теракт подобный тому, что в лондонском метро в сентябре прошлого года.

Напомним, что тогда в переполненном вагоне поезда на станции Parsons Green взорвалась самодельная бомба, представляющая собой начиненное лезвиями и шрапнелью ведро. Сайт kp.ru писал о том, что тогда в результате инцидента пострадал 51 человек.

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