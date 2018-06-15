ФССП: каждый второй неплательщик алиментов в России является невыездным

СЕГОДНЯ 09:54 2018-06-15T09:54:46+03:00

В России каждый второй неплательщик алиментов не может выехать за границу Фото: Иван ВИСЛОВ

Средний возраст должников, среди которых есть и женщины, составляет от 30 до 42 лет

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В России каждый второй неплательщик алиментов становится невыездным. Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов. В ведомстве констатировали, что подобное ограничение является самой действенной мерой заставить алиментщиков заплатить по счетам.

Как сообщили в ФССП, только за период с января по апрель нынешнего года приставы работали с более чем миллионом исполнительных листов по алиментам, причем взыскать с них удалось почти четыре миллиарда рублей, а 1,8 миллиарда из них выплатили алиментщики, которые не могли из-за долга выехать за рубеж.

Как сообщает газета «Известия», из общего числа злостных неплательщиков алиментов 83% являются мужчинами, а женщин — в пять раз меньше. Причем средний возраст должников составляет от 30 до 42 лет.

Кроме запрета на выезд из страны, еще одним эффективным способом принудить неплательщиков расквитаться с задолженностями стало ограничение в управлении транспортом. Каждый пятый должник столкнулся с такими ограничениями, в результате чего лишь за четыре месяца были возвращены долги общей суммой в 325 миллионов рублей.

К слову, весной 2018 года законодателями был принят закон, разрешающий признавать злостных неплательщиков по алиментам «безвестно отсутствующими», если должника не удастся разыскать в течение года.