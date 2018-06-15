«Барселона» заинтересовалась футболистом сборной России

СЕГОДНЯ 11:40 2018-06-15T11:41:04+03:00

Александр Головин был одним из лучших на поле в матче с саудовцами Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Испанский футбольный клуб «Барселона» рассматривает возможность приобретения игрока московского ЦСКА Александра Головина. Накануне футболист достойно выступил во время матча-открытия ЧМ-2018 и помог своей команде одержать уверенную победу на соперником.

Как сообщаются местные СМИ, российский футболист рассматривается испанским клубом в качестве альтернативы трансферу хавбека «Аякса» Френки де Йонга. Дело в том, что на сегодняшний день тренсферная стоимость Головина ниже, чем у голландца, поэтому руководство клуба каталонцев рассматривает вариант покупки молодого спортсмена, пишет сайт «Свободная пресса».

В свою очередь, итальянские СМИ отмечают, что Головина хочет пригласить к себе «Ювентус». Туринцы якобы провели переговоры с агентом хавбека и согласовали контракт.

Напомним, 14 июня, Головин дебютировал в составе сборной России и помог команде выиграть матч у футболистов из Саудовской Аравии со счетом 5:0. После разгромной победу «КП» пообщалась с отцом футболиста и узнала, что спортсмен с детства мечтал играть за свою страну.